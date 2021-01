CORTINA D'AMPEZZO

Le sorprese della natura che non ti aspetti nell'incanto della montagna innevata come non si ricordava da tempo. Lo avevamo conosciuto l'inverno scorso grazie alle numerose segnalazioni che raccontavano di un giovane cervo, con un solo corno, ma coraggio da vendere visto che si avvicinava senza timore alle case in cerca di cibo. Quest'anno è tornato con un palco ben più imponente anche se non perfetto, sarà per questo che resta solitario.

PIENA FIDUCIA

Coki, così è stato battezzato il cervo che gira nella frazione cortinese di Salieto, resta fuori dal branco; si muove solo, e non senza difficoltà vista la tanta neve, ma sa che può contare su tanti amici. La sorpresa è stata grande per la famiglia che lo scorso anno aveva conosciuto così da vicino l'esemplare, Coki è cresciuto ma non ha dimenticato dove trovare qualcosa di buono. Adele con il marito e la loro figlioletta ogni sera lo attendono, quando la luce scende il cervo si avvicina raggiungendo l'abitazione, affacciandosi alla finestra in cerca di cibo. Non c'è luce che lo rallenti, non lo spaventano le grida allegre della bimba che lo vede appena gira l'angolo della casa, prima le corna e poi lui.

IL FEELING CON LA BIMBA

Rallenta solo un attimo mentre la piccola lo incita con una carota in mano, mangia Coki, è buona la carota; nella voce la gioia enorme della bimba che conserverà per sempre queste emozioni uniche. Ma ecco anche le mele che apprezza in assoluto più di tutto; per garantire la dieta ideale la coppia ha da tempo affidato ad un contadino il compito di portare del fieno. La tanta neve sta mettendo a dura prova gli animali selvatici e sono già numerose le segnalazioni di chi garantisce loro del nutrimento, per Coki è tutta un'altra storia. Pare proprio che abbia scelto quella famiglia di turisti, quando siamo tornati abbiamo cominciato a vedere le impronte e poco dopo Coki è arrivato, adesso sa che siamo qua e ci viene a trovare tutte le sere, Ada, la mia bambina di due anni e mezzo, lo chiama e lui si avvicina, sembra una favola, per noi una grande fortuna assicura Adele.

LA NATURA CHE EMOZIONA

Già sono straordinariamente uniche le occasioni in cui poter ammirare così da vicino i selvatici, e in questo inverno tanto ricco di neve poter dar loro del cibo è emozionante e gratificante. E' pur vero che la natura deve fare il proprio corso e che solo i più forti supereranno le prove ma è difficile resistere, non dare una carota, una mela, del fieno. E poi, gli animali del bosco sono sempre più vicini, quasi a portata di carezza, i cervi protagonisti di storie indimenticabili e curiose. Le immagini del cervo maschio entrato in un negozio in pieno centro a Cortina due anni fa per uno shopping esclusivo hanno fatto il giro del mondo ed è solo uno degli esempi.



