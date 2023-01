Morta Cholita, l'orsa salvata dal circo rimasta senza denti né pelliccia. «Era la regina della foresta»

A guardarla non si sarebbe detto. Spelacchiata, senza denti e con gli artigli recisi, sembrava un essere venuto da un altro pianeta. Eppure, Cholita era un'orsa. Uno splendido esemplare di orso peruviano di Paddington, per essere esatti. Cholita non c'è più. Per ironia della sorte è morta dopo aver ritrovato la libertà. A darne notizia, poche ore fa con il cuore spezzato, Animal Defenders International, l'organizzazione internazionale di stanza in Inghilterra e Stati Uniti che ha diffuso le immagini che proponiamo e che era riuscita a salvarla da una prigionia durata decenni. Cholita, infatti, era stata rapita poco più che cucciola, dalla foresta peruviana delle Ande. Da lì, l'inizio del suo peregrinare che, suo malgrado, l'aveva portata da un circo all'altro fino ad un piccolo zoo di provincia dove, notata dagli animalisti, era stata finalmente tratta in salvo. Nel mezzo, una vita di indicibili sofferenze. I suoi aguzzini e alcuni circensi, per renderla inoffensiva le avevano infatti reciso denti e artigli. Ma non finisce qui perché lo stress e la paura di anni di prigionia, le avevano fatto perdere persino la pelliccia.

Una tristezza inimmaginabile che si sarebbe trasformata in gioia infinita quando, una volta liberata e presa in carico dall'organizzazione, una volta rimessa in sesto era stata liberata in un santuario creato apposta per lei nel bel mezzo della foresta peruviana dove poi si è spenta. «Quando ha smesso di mangiare, ha spiegato un portavoce di ADI, tutti abbiamo temuto che avesse deciso che fosse arrivato il momento di salutarci». Cholita, soffriva di insufficienza renale acuta e tutte le cure somministrate, non avevano purtroppo dato alcun esito. Così, preparati al peggio, ai volontari del santuario non è rimasto che aspettare. Fino a quando, la «regina della foresta», come era stata nel frattempo ribattezzata, non si è addormentata per sempre. Cholita aveva 33 anni.