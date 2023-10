Scopre per caso una cavalletta rosa, un evento rarissimo

Martedì 17 Ottobre 2023, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 15:37

E' rimasta "sconvolta" dopo l'incredibile scoperta. Leonie Verkerk, 33 anni, stava uscendo dal suo ufficio di Derby (Regno Unito) per fare una passeggiata all'ora di pranzo quando ha notato a terra quello che pensava fosse un bruco. La donna in realtà si è resa conto che era una rarissima cavalletta rosa. Lucky Leonie, che si dichiara "nerd", fa parte di una piccola cerchia di persone davvero fortunata. Questo perché si stima che ci sia solo l'1% di possibilità di vedere una cavalletta rosa durante la vita di una persona. Gli insetti possono diventare rosa a causa di una mutazione genetica, nota come eritrismo, ma di solito non sopravvivono a lungo perché i predatori li individuano facilmente. «Avevo i miei occhiali da sole e stavo camminando quando ho visto qualcosa sul pavimento. Quando l'ho visto, all'inizio pensavo fosse un bruco, poi, quando ho guardato bene, ho visto che era una cavalletta e sono rimasta davvero sconvolta. Sapevo che esistevano perché avevo già letto qualcosa su di loro ma è stato solo quando l'ho cercata su Google che mi sono resa conto che sono creature rare. Ho provato a raccoglierla ma è saltato via»