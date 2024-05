Giornata Mondiale delle Api, il Wwf: «Cambiamento climatico e inquinamento, Italia a rischio senza un Piano Nazionale»

Lunedì 20 Maggio 2024, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:10

Gli apicoltori lanciano l'allarme per la drastica riduzione degli alveari, attribuendo il problema al cambiamento climatico e all'uso di pesticidi. Il Ministero delle Politiche Agricole sta monitorando la situazione tramite il progetto 'BeeNet' che ha evidenziato come il 40% delle specie di api selvatiche e farfalle risulti a rischio, minacciando l'importante servizio di impollinazione. Il Wwf Italia sollecita intanto un Piano Nazionale per la conservazione degli impollinatori.

Api a rischio, cosa sta succedendo

Se esistono al mondo delle specie animali a cui l’essere umano deve la propria sopravvivenza e benessere, e proprio quella delle api, di cui oggi si celebra la loro Giornata mondiale. Perché dedicare una giornata mondiale a degli insetti? Perche noi non possiamo fare a meno del loro instancabile "lavoro". Da essi, infatti, dipende il 35% della produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno di oltre 153 miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro per la sola Europa. Il Wwf Italia, che da anni svolge numerose attivita di conservazione e tutela di queste specie preziose, anche attraverso la rete delle proprie Oasi, sollecita l’urgenza dell’adozione e attuazione da parte del nostro Governo di un Piano Nazionale per la conservazione degli impollinatori, previsto dalla Strategia Nazionale Biodiversità 2030. Il 3 agosto 2023 e stato firmato il Decreto Ministeriale di adozione della nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030 e di istituzione dei suoi organi di governance, ma da allora non ci sono stati passi concreti per la sua attuazione.