L'incontro pazzesco con il "pesce dinosauro" raccontato dal famoso biologo

Lunedì 20 Maggio 2024, 09:48

Durante una intervistia alla BBC, Laurent Ballesta, famoso biologo e fotografo francese, ha raccontato del suo incredibile incontro con una creatura ritenuta estinta insieme ai dinosauri. «Non è solo un pesce che pensavamo fosse estinto... è un capolavoro nella storia dell'evoluzione» ha detto parlando del celacanto. Queste creature vivono sul fondale marino fino a una profondità di 300 metri e si riuniscono in grotte sommerse. È in queste grotte che Ballesta ha incontrato il suo primo celacanto condividendo l'esperienza con i giornalisti britannici. A loro, Ballesta ha dichiarato di volersi spingere da sempre oltre i limiti dell'esplorazione oceanica, mission che lo ha portato a diventare biologo marino, pioniere delle immersioni profonde e fotografo subacqueo riconosciuto in tutto il mondo.