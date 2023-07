Pericolo per i proprietari di casa, ecco l'insetto minuscolo che «annuncia» danni costosi e irreparabili (ma salva dall'umidità)

Avviso ai proprietari di casa: se vedete questo minuscolo insetto, allora potreste avere un problema tra le mani. Parliamo del «pesce d'argento», un insetto dal colore argentato, senza ali e con un addome affusolato all'estremità, che gli conferisce un aspetto simile a un pesce.

Ma non preoccupatevi, non vi faranno del male, perché preferiscono una dieta a base di carboidrati come cereali, avena e altri amidi - piuttosto che carne umana.

L'insetto «portatore» di...umidità

Se vedete questo fastidioso insetto in casa vostra, significa che avete un problema di umidità, che può essere costoso se non viene controllato.

I «pesciolini d'argento» sono notturni e hanno molte delle stesse abitudini degli scarafaggi, il che significa cheinfestano le case.

Si sviluppano in presenza di acqua e umidità (superiore al 75%) per sopravvivere: in questo modo, gl iinsetti possono sopravvivere per un anno o più senza mangiare, purché l'acqua sia disponibile.

Si trovano nei bagni, nelle cucine, nelle lavanderie, nei garage e negli armadietti. C'è una buona notizia: gli insetti possono sopravvivere fuori dalle aree ad alta umidità solo per un breve periodo di tempo.

Quindi, se ne vedete uno aggirarsi in questi luoghi, è un segno che avete umidità all'interno della vostra proprietà.

E non è tutto: i problemi di umidità possono causare la rottura di mattoni, il deterioramento dell'intonaco e la diffusione di spore di muffa. Il risultato? Finiranno per distruggere la vostra casa. Tuttavia, l'umidità può essere causata da una moltitudine di ragioni, tra cui una scarsa ventilazione, un tetto che perde e problemi idraulici come una lavatrice o una lavastoviglie che perde.

Bisogna anche sottolineare che questi insetti svolgono un compito nobile: non sempre è facile individuare le cause dell'umidità ma grazie ai pesci d'argento, è più facile.