Gli animali, stipati all'inverosimile dentro le piccole gabbie di ferro arrugginite, erano più di cento. Di taglia e razze diverse, sarebbero dovuti finire tutti al macello. Fortunatamente per loro, stavolta è andata bene. Il camion che li trasportava, infatti, è stato fermato ieri pomeriggio dalla polizia vietnamita di Cam Xuyen, capitale del medesimo distretto nella provincia di Hà Tình che ha provveduto al sequestro del mezzo e del suo triste carico.

I cani, come illustrato nelle drammatiche immagini diffuse dal quotidiano locale Phapluat, seppure stremati, erano ancora tutti vivi. Così, con il fermo degli autisti e mentre le indagini sono ancora in corso, la polizia ha lanciato un appello per riuscire a rintracciare i padroni dei cani che, stando a quanto trapelato, sarebbero stati tutti rapiti. Il traffico dei cani utilizzati per la carne, in Vietnam, è alimentato perlòpiù da animali rapiti ai loro proprietari da personaggi senza scrupoli che, per pochi soldi e solitamente a bordo di due ruote, perlustrano le città ed i villaggi per trovare le loro vittime che, una volta vendute al mercato nero, possono fruttare dieci volte tanto ai ristoranti che ancora offrono carne di cane e gatto.

