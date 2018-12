I vigili del fuoco di Roma hanno soccorso nella zona di Anzio, lungomare delle Sterlizie, un cetaceo spiaggiato.

Il delfino attende una vasca antincendio per essere messo in sicurezza. Il personale medico è impegnato per gli accertamenti. Sul luogo sono intervenute anche squadre dei vigili del fuoco di terra ed organi competenti. Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA