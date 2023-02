Ucraina, UAnimals lancia l'allarme: «Più di 200mila animali morti o senza casa e padrone dall'inizio degli attacchi russi»

Molti ucraini rischiano la vita per salvare gatti, cani e altri animali rimasti senza casa a causa dell'invasione russa. L'esercito russo ha distrutto intere città e raso al suolo interi quartieri, costringendo milioni di ucraini all'esilio all'estero o nelle zone occidentali del Paese, relativamente più sicure. Olga Chevganiuk, dell'organizzazione animalista ucraina UAnimals, ha stimato che, tra gli altri effetti, i combattimenti hanno lasciato senza casa almeno 200.000 animali.

Quando i volontari entrano in un territorio appena conquistato dalla Russia, «vediamo case in rovina e animali spaventati», ha detto Chevganiuk. «A volte sono così spaventati che hanno paura di raggiungere le persone - ma a volte sono così affamati che corrono quando vedono arrivare la macchina». Un tempo focalizzata principalmente su cause di advocacy, come garantire migliori condizioni per gli animali da circo, UAnimals si è orientata verso aiuti più diretti una volta iniziata la guerra. Questo include la ricostruzione di rifugi bombardati e l'assicurazione di cibo e medicine per le migliaia di cittadini privati che si prendono cura degli animali nelle città devastate dalla guerra, comprese quelle ancora sotto il controllo russo.

Evacuated lion cubs found a new home in the rehabilitation center in Sandstone, Minnesota. 🦁 Thanks to @ifawglobal and @wildcatsanctuary the babies can now enjoy life in proper conditions.

La popolazione di animali senza tetto in Ucraina è aumentata a dismisura nei primi giorni di guerra. «Nessuno sapeva cosa stesse accadendo, la gente era nel panico e molto spesso voleva andarsene», ha detto Chevganiuk. Molti migranti hanno preso i loro animali domestici, ma altri li hanno lasciati, pensando che sarebbero tornati nel giro di pochi giorni. Ma poi non sono tornati», ha detto Chevganiuk. Questo significa che UAnimals ha trascorso gran parte della prima parte della guerra a ricevere chiamate da «persone che ci chiedevano come poter aiutare gli animali chiusi nelle case».

Molti ucraini hanno preso in mano la situazione, anche se i bombardamenti russi hanno distrutto i rifugi e messo a dura prova le linee di rifornimento di cibo e medicine. «Abbiamo storie orribili di persone che, rimaste nelle città, non sono state in grado di evacuare perché non volevano lasciare gli animali da soli», ha detto Chevganiuk. Anche le infrastrutture sono a rischio lungo la frontiera. «Anche prima della guerra, una piccola città aveva un rifugio per 100 animali». Ora potrebbero doversi occupare di un numero di animali tre o quattro volte superiore, con un reddito di gran lunga inferiore. «Hanno bisogno di molto più aiuto, e molto spesso si tratta di un'emergenza», ha detto Chevganiuk.