Ucciso dai suoi amati leoni che aveva salvato dalla caccia grossa. Tragedia in Sudafrica

Destino amaro per un noto conservazionista sudafricano che, ieri, è stato ucciso dai suoi amatissimi leoni. La tragedia, inaspettata e per molti aspetti inspiegabile, ha colpito per l'incredibile e macabro gioco del destino che si è abbattuto sulla vittima. West Mathewson, noto conservazionista di 68 anni, era un uomo molto conosciuto anche e soprattutto per quella passione che, negli ultimi tempi, lo aveva portato a condividere la sua casa con due splendide leonesse bianche. "Uncle West", come era affettuosamente chiamato dai residenti della zona, aveva infatti, cresciuto Demi e Tanner che aveva addirittura salvato da una fattoria che si occupa di allevare i leoni destinati alla caccia grossa.

Poco più che cucciole, West le aveva cresciute instaurando con loro un profondo rapporto di amicizia. Tanto che spesso, gli stessi ospiti del suo Lion Treetop Lodge, splendida fattoria non distante dall'abitato di Hoedspruit nella provincia del Limpopo, lo avevano visto giocare insieme alle due leonesse, ormai adulte, come si fa con cani e gatti. Anche e soprattutto per questo, la tragedia di ieri è stata del tutto inaspettata. Sì perchè sembra che proprio durante uno di quei giochi, una delle due leonesse si sia avventata improvvisamente contro West trasformando in un attimo quel gioco in dramma. Tutto, stando alle cronache locali tra le quali il Far North Bulletin che per primo aveva dato la terribile notizia corredata dalle immagini che pubblichiamo, sarebbe avvenuto di fronte agli occhi della moglie Gill, che, atterrita, non è riuscita a salvarlo. Inutili i soccorsi, West è morto poco dopo per le ferite riportate in quello che è stato definito un tragico incidente. Le due leonesse sono state immediatamente trasferite in un santuario dove però e nonostante tutto, non saranno abbattute. Una decisione che, probabilmente, avrebbe sottoscritto lo stesso Uncle West.

