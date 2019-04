Silvia Salemi contro I Jalisse: 22 anni dopo, la sfida passa dal palco di Sanremo ai fornelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvia Salemi contro I Jalisse, 22 anni dopo: dal palco di Sanremo - quando nel 1997 il duo formato da Alessandra Drusian e Fabio Ricci si aggiudicò il Festival - la sfida passa ai fornelli di CIBO NOSTRUM, la grande Festa della Cucina Italiana in scena a Catania, nei giardini della splendida Villa Bellini, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi in collaborazione con il MIPAAFT - Divisione Pesca Marittima e Acquacoltura/Programma Operativo FEAMP."Voglio la rivincita" ha scherzato la Salemi, siciliana doc che, in coppia con lo chef Fabio Tacchella, si é cimentata in una pasta risottata con le alici, carciofi e cime di rapa. I Jalisse, affiancati dallo chefGianluca Tomasi, hanno risposto con un filettino di orata al finocchio, cipolla rossa e succo d'arancia.Cucina mediterranea d'autore, quindi, nell'ottavo appuntamento con la migliore enogastronomia siciliana e non solo, ma sempre con ingrediente principe il versatile pesce azzurro, ricco di Omega 3 e 6, che - come svela lo chef televisivo Alessandro Circiello - è amatissimo anche da star quali Madonna, Monica Bellucci e Rania di Giordania.