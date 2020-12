Quali sono le migliori birre del Lazio, ecco le vincitrici del premio Birre Preziose 2020

Le migliori birre del Lazio: ecco quali sono. Martedì in diretta streaming a tutta pinta la cerimonia di premiazione di “Birre Preziose Premio Roma 2020”, prima edizione del Concorso promosso da Unioncamere Lazio e dedicato alle migliori birre della regione, con lo scopo di stimolare la crescita del settore.

Ad aderire all’iniziativa sono stati 29 tra birrifici e beerfirm (aziende prive di un impianto produttivo di proprietà) provenienti dalle cinque provincie laziali. Questa la ripartizione territoriale: 6 imprese dalla provincia di Frosinone, 1 da quella di Latina, 4 di Rieti, 16 di Roma, 2 di Viterbo. Ben 76 il numero delle birre (non pastorizzate e/o microfiltrate, così come richiesto da regolamento) in gara nelle diverse categorie previste dal Concorso e giudicate da un panel tecnico di degustazione.

Per la tipologia “Birre a bassa fermentazione”, ad aggiudicarsi la prima posizione è stata la birra Hotbock prodotta dal birrificio Oxiana, di Pomezia (RM). Per le “Birre ad alta fermentazione”, primo posto per la Tropical Bomb firmata da Rebel’s, di Roma. Doppietta per Birra del Borgo (da Borgorose, Rieti), al top, tra le “Birre aromatizzate”, con la sua Round Overnight Lamponi e, tra le “Birre con ingredienti da filiera corta”, con la Duchessa. Tra le “Birre innovative” (per utilizzo di cereali minori, a ridotto contenuto alcolico, dealcolate, etc.) successo per la Borders Kill di Deep Beer, di Sora (Frosinone).

Riparte la prima edizione del concorso "Birre Preziose", promosso da Unioncamere Lazio con il supporto di Agro Camera, Azienda Speciale della CCIAA di Roma, dedicato alle migliori birre regionali. C'è tempo fino al 5 ottobre per iscriversi.

Partecipa https://t.co/i856Dbp5iM pic.twitter.com/OPC7FZ6jkH — Unioncamere Lazio (@camcomlazio) September 17, 2020

Altri riconoscimenti sono stati: “Migliore birra prodotta da giovane imprenditore” e “Migliore birra prodotta da nuova impresa”, andati entrambi alla Pilsner Gluten Free del Birrificio Gladiatore (Roma); “Migliore birra prodotta da impresa femminile”, assegnato alla Janula del Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti, di Cassino (Frosinone); “Migliore birra di interesse per i mercati nazionali ed esteri”, dato alla Duchessa di Birra del Borgo.

Una giuria composta da 17 tra giornalisti e blogger specializzati nel settore alimentare e dell'enogastronomia ha infine conferito alla birra Tropical Bomb del birrificio Rebel’s s.r.l. (Roma) il prestigioso “Premio della critica”.

«Alla sua prima edizione – spiega Lorenzo Tagliavanti, Presidente di Unioncamere Lazio - il concorso ha già riscosso un’alta partecipazione: 29 imprese (quasi un terzo del totale regionale) con 76 birre. Un numero incoraggiante a conferma della validità della nostra iniziativa, impreziosita anche dal fatto che il 3 dicembre scorso il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la “Legge Regionale sulla Birra Artigianale” con la finalità di tutelare, promuovere e valorizzare il settore nella nostra regione. Ci auguriamo, poi, di incoraggiare le imprese a intraprendere un percorso di costante miglioramento, stimolando l’estro dei mastri birrai al fine di ottenere delle birre in grado di competere nei mercati nazionali ed esteri. E’ per noi importante che iniziative di questo genere – conclude Tagliavanti - possano rappresentare un incentivo per l’imprenditoria giovanile e per lo sviluppo delle startup in ambito agroalimentare».

Di seguito l’elenco completo di tutte le birre premiate dalla prima edizione del Concorso “Birre Preziose Premio Roma 2020”:

TIPOLOGIA BIRRE A BASSA FERMENTAZIONE

1° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Hotbock

2° classificato: Birre Maccardi s.r.l.s. (RI) – Pils

3° classificato: Birra Losa s.r.l. Agricola (LT) – La-Chi

TIPOLOGIA BIRRE AD ALTA FERMENTAZIONE

1° classificato: Rebel’s s.r.l. (RM) – Tropical Bomb

2° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – ReAle Extra

3° classificato: ORMA s.r.l. (RM) – Troppo Forte

TIPOLOGIA BIRRE AROMATIZZATE

1° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Round Overnight Lamponi

2° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Comete

3° classificato: Rebel’s s.r.l. (RM) – Sunshine Blanche

TIPOLOGIA BIRRE CON INGREDIENTI DA FILIERA CORTA

1° classificato: Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Duchessa

2° classificato: Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti (FR) – Janula

3° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Doppiopasso

3° classificato: ORMA s.r.l. (RM) – Dea

TIPOLOGIA BIRRE INNOVATIVE

1° classificato: Deep Beer di Francesco Di Palma (FR) – Borders Kill

2° classificato: Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

3° classificato: OXIANA s.r.l. (RM) – Bernie

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA GIOVANE IMPRENDITORE

Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA IMPRESA FEMMINILE

Birrificio Agricolo Artigianale Sancti Benedicti (FR) – Janula

MIGLIORE BIRRA PRODOTTA DA NUOVA IMPRESA

Birrificio Gladiatore s.r.l. (RM) – Pilsner Gluten Free

MIGLIORE BIRRA DI INTERESSE PER I MERCATI NAZIONALI ED ESTERI

Birra del Borgo s.r.l. (RM) – Duchessa

PREMIO DELLA CRITICA

Rebel’s s.r.l. (RM) – Tropical Bomb

