Un poker di campionesse azzurre per la campagna di Juice Plus+ verso Tokyo 2020

ROMA - Celebrare uno stile di vita sano e la dedizione degli atleti italiani alle Olimpiadi di Tokyo attraverso un ambizioso progetto di sport e solidarietà. Sono questi gli obiettivi del progetto di comunicazione “Verso Il Sol Levante”, promosso da Juice Plus+, azienda produttrice di integratori a base di frutta e verdura, da oltre vent’anni presente in Italia, come ambasciatrici dell’iniziativa: Elisa Di Francisca (Scherma), Sara Cardin (Karate), Irma Testa (Boxe) e Arjola Dedai (Atletica Leggera Paralimpica).Le atlete hanno prestato il loro volto a una serie di video che avrà come filo conduttore il claim "Una ragione al giorno" e che sancisce il connubio tra le campionesse e Juice Plus+ . Il mondo dello sport richiede loro una costante ricerca di motivazione, per mantenere alti gli standard di allenamento e di cura del dettaglio. E qui, nello specifico, la grande "ragione" che le sospinge sono le Olimpiadi di Tokyo 2020.Il loro esempio di impegno quotidiano, quindi, diventa fonte d'ispirazione per Juice Plus+ e per tutti i suoi clienti. In entrambi i casi serve costanza, proprio come per andare ad un'Olimpiade. Con ogni atleta verranno prodotti un video emozionale e 12 video tips, che raccontano la loro vita quotidiana, dispensando consigli utili su argomenti diversi legati alla cura del corpo e del benessere.Verso il Sol Levante avrà anche una declinazione di Corporate Social Responsibility, grazie a un piano di donazioni che prenderà il via già nel 2019 con vari interventi in realtà italiane in cui è difficile fare sport. Gli interventi consisteranno in donazioni di materiali e attrezzature che possano aiutare associazioni sportive in difficoltà a continuare a operare sul territorio incentivando la pratica sportiva.