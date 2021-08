Dieta, in forma con i pasticcini alle mandorle senza zucchero

Giovedì 5 Agosto 2021, 15:22

Hai voglia di dolci, ma stai seguendo una dieta rigorosa? Vorresti sgarrare, ma sai già che poi te ne pentiresti? Questi pasticcini a base di mandorle sono esattamente quello che stai cercando. Leggeri e con poche calorie, questi dolcetti deliziosi soddisferanno il tuo desiderio, ma senza esagerare. Ogni bisotto infatti ha solo 76 calorie. Non temere: gli ingredienti sono pochi e facili da reperire e il procedimento è davvero semplicissimo. Ti serviranno soltanto mandorle, stevia in polvere, albumi d'uovo e scorza di limone. Ecco il video che spiega passo dopo passo come preparare i pasticcini alle mandorle senza zucchero.