Dieta Mangiatutto, - 6kg in un mese senza rinunce (ma occhio alle cotture): i segreti e il menù del regime alimentare "super permissivo"

Ormai manca meno di un mese all'inizio ufficiale dell'estate, anche se le temperature elevate hanno già inaugurato per molti italiani il primo bagno della stagione, ed è tempo di rimettersi in forma. La prova costume è dietro l'angolo e per tutti rimane la regola di rivolgersi ad un nutrizionista per avere un giusto regime alimentare personalizzato. Fatta questa doverosa e necessaria premessa esistono diete che, se seguite, possono aiutare in breve tempo a perdere peso e a non arrivati impreparati alla stagione estiva. Il cruccio per tutti rimane le privazioni che impongono tutte le diete. Tutte o quasi, sì perché abbiamo trovato uno schema alimentare che promette di far dimagrire senza troppe rinunce. Si chiama Dieta Mangiatutto e promette di far dimagrire 6 chili al mese senza troppi divieti.

Dieta mangiatutto, addio ai grassi

La dieta mangiatutto è equilibrata, veloce, facile ed efficace perché riduce drasticamente la quantità di grassi da assumere ogni giorno. Concessi solo 4 cucchiaini di olio al giorno (2 a pranzo e 2 a cena) quantità indispensabili per assorbire principi nutritivi liposolubili, come le vitamine, che si assimilano solo attraverso i lipidi. E per quanto riguarda il sale, non è vietato, ma la raccomandazione è di usarne solo se necessario nella giusta quantità. Nella dieta mangiatutto, come dice il termine stesso, è possibile consumare praticamente tutto, il segreto risiede nelle quantità che ovviamente devono essere moderate.

Le raccomandazioni

In questa dieta non ci sono quindi grosse restrizioni, bisogna seguire soltanto pochissime e semplice regole e queste riguardano principalmente la cottura: bisogna cucinare al vapore o al forno ed usare al massimo 4 cucchiaini di olio extravergine di oliva al giorno. Si a yogurt, pasta integrale, riso, uova e pesce. Inoltre la dieta mangiatutto prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua (come tutte le diete) e tisane drenanti al finocchio o tarassaco. In questo schema è da aggiungere il famoso bicchiere di acqua e limone a stomaco vuoto.

Il menù tipo

Ma entriamo nel vivo del regime alimentare che promette di far perdere 6 chili in un mese non rinunciando a nulla: ecco il menù tipo

Colazione: un bicchiere d'acqua con succo di 1 limone; centrifugato di frutta o frullato di anguria e kiwi; una tazza di latte o latte di soia (150 ml) e 4/5 biscotti secchi.

Spuntino (e merenda): 125 grammi di yogurt naturale (senza zucchero e frutta) o 150 g di frutta.

Pranzo: 60g di pasta o riso integrale conditi con 1 cucchiaino d'olio, verdure cotte o crude e 2 uova sode (non più di 2 volte alla settimana) o una ciotolina di legumi cotti (fagioli, lenticchie, ceci, piselli, fave). Alternare la pasta con riso e kamut.

Cena: Passato di verdura condito con 1 cucchiaino d'olio; 200 grammi di pesce al vapore, al forno o al cartoccio con erbe aromatiche fresche; verdure di stagione cotte in poco brodo vegetale. Al posto del pesce, 150 g di fesa di tacchino o pollo allo spiedo senza pelle (una volta alla settimana) oppure spezzatino o cotoletta di soia o, ancora, una fetta di farinata di ceci. Una tisana di finocchio e/o melissa.

La pasta può essere sostituita con il riso, mentre l’insalata e le verdure possono essere sempre scambiate tra loro. Al posto della carne o del pesce si possono mangiare latticini e uova.