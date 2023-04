Dieta macro, perde 37 kg in 8 mesi. «Non ho sacrificato nessuno dei miei cibi preferiti»

La bodybuilder Caylee Cooper ha perso più di 37kg in meno di 8 mesi con la dieta macro. Non ha nemmeno dovuto sacrificare nessuno dei suoi cibi preferiti durante il suo percorso. E così ha deciso di rivelare la sua storia a Newsweek. Dove ha detto di aver provato diverse volte a perdere peso senza successo. Ma lo scorso maggio, quando la sua amica l'ha sfidata a una sfida di fitness virale di 75 giorni, in cui ha dovuto fare esercizio due volte al giorno e bere un litro d'acqua, che le ha dato abbastanza disciplina per iniziare la sua dieta in seguito.

I fallimenti

"Per questa sfida, devi scattare una foto ogni giorno e leggere anche 10 pagine di un libro motivazionale. Se fallisci, devi ricominciare. Quindi, se perdi uno qualsiasi dei compiti, ricominciare dal primo giorno. Il mio problema è sempre stato che mi mancava costanza e disciplina. Non mi dispiaceva allenarmi e seguivo sempre queste diete, ma non continuavo mai". Dopo aver completato con successo la sua sfida virale, Cooper ha deciso di andare avanti, per raggiungere finalmente la forma che aveva desiderato per tutta la vita.

La nuova routine

Aiutata dal suo personal trainer, ha iniziato una nuova routine di allenamento e una nuova dieta che non escludeva nessuno dei cibi che le piace mangiare, rendendole più facile rimanere concentrata sul suo obiettivo. Ha detto: "Il mio allenatore mi ha messo su quello che viene chiamato un piano macro, in cui tieni il conto di tutti i nutrienti che hai durante il giorno. Puoi usare qualsiasi tipo di app come My Fitness Pal, dove metti il ​​tuo cibo, o tu può persino scansionare il codice a barre e conterà i tuoi macro per te, e alla fine della giornata ti darà un elenco di quanto hai avuto". Un esempio? "Il mio personal trainer ha iniziato con 180 grammi di proteine ​​al giorno, 160 grammi di carboidrati al giorno e 60 grammi di grassi al giorno. Quindi potevo praticamente mangiare quello che volevo mangiare fintanto che alla fine della giornata ho raggiunto quei numeri ".

Il peso

"Ho dovuto pesare tutto il cibo per assicurarmi che tutto fosse della misura giusta. Penso che questo sia l'errore che fanno molte persone, non pensano alle proporzioni. Quindi è solo per sapere cos'è una porzione reale e non esagerare. Ma ho mangiato sei pasti al giorno, per tutto il giorno, e non sono mai stata a un punto in cui mi sentivo affamata in alcun modo.

Il cibo spazzatura

Quando desiderava il cibo spazzatura, Cooper si concedeva di averlo in quantità minori, o in una versione più sana. "Se desideravo davvero un cheeseburger, potevo andare e prendere alcune opzioni più salutari e farne uno e potevo ancora mangiarlo e andava bene. "Se vuoi davvero un cupcake, ne prendi uno mini".

Il sostegno emotivo

Un altro aspetto importante del percorso di perdita di peso di Cooper è stato il sostegno emotivo ricevuto dagli amici e dalla famiglia. "Sono stata davvero insoddisfatta di me stessa tutta la mia vita. Sono stato vittima di bullismo a scuola e, di conseguenza, ero sempre estremamente insicura". E l'allenatore precedente non credeva in lei. Quindi ho deciso di assumerne uno nuovo. "Non appena l'ho assunta, mi ha spinto e incoraggiato".