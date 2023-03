La dieta di Lorella Cuccarini: «Faccio cinque pasti al giorno»

La sua esibizione a Sanremo, sulle note dell'intramontabile "La notte vola", ha lasciato l'Italia a bocca aperta. Lorella Cuccarini, alla soglia dei 58 anni anni, ha mostrato un fisico perfetto, un look fresco e l'energia di una ragazzina. E una domanda sorge spontanea: ma come fa? Una spiegazione l'ha data lei in un'intervista concessa a "Sette": «Faccio cinque pasti al giorno, prima facevo un'alimentazione fatta di privazioni, ma è un approccio sbagliato».