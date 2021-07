Dieta, in forma con l'insalata di riso: la ricetta perfetta per l'estate approvata dai nutrizionisti

Lunedì 12 Luglio 2021, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 17:46

Leggera, fresca e gustosissima: l'insalata di riso è la ricetta perfetta per tenersi in forma durante la dieta in estate. Un piatto delizioso che con sole 400 calorie non appesantisce e mantiene leggeri per il resto della giornata. Questa versione a base di verdure è facilissima da preparare e perfetta per ogni occasione, dal pranzo in ufficio alla cena con gli amici. Per prepararla, serviranno soltanto riso, pomodorini, cetrolo, carote e zucchine. Pochi ingredienti per un risultato sorprendente. Ecco il video con tutti i passaggi della ricetta, ma cosa più importante, con i suggerimenti del nutrizionista.

