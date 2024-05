Lunedì 20 Maggio 2024, 17:21

Non buttare via il ciuffo delle carote! Ricco di vitamine, il fogliame verde è delizioso e può essere riutilizzato in cucina per evitare sprechi. Lavato e pulito, è perfetto per condire pasta, insalate e zuppe, simile al prezzemolo. Una scelta green e nutriente per le tue ricette.