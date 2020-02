Chef Bottura, il progetto benefico “Refettorio” approda a New York

Prenderà il via a settembre a New York, "Refettorio", il progetto di solidarietà dello chef stellato Massimo Bottura e finalizzato all'aiuto delle persone bisognose.



A dare l' annuncio è stato lo stesso chef tre stelle del ristorante Osteria Francescana (Modena) in occasione della serata di gala del progetto Barolo & Barbaresco World opening organizzata a Eataly New York il 5 febbraio per un' iniziativa di presentazione delle produzioni Barolo (2016) e Barbaresco (2017) con oltre 200 produttori in degustazione nelle giornate dell' evento americano programmato dal 4 di febbraio. ßLo chef nel dare notizia del progetto ha precisato che "Refettorio" arriva nella Grande Mela dopo quelli di Milano, Parigi e Londra. Il progetto avrà base ad Harlem.



Bottura ha inoltre ricordato che New York e la città dove ha conosciuto la moglie e dove ha avuto il riconoscimento come migliore ristorante al mondo, locale che al momento, ha detto lo chef modenese, vanta 332 Mila richieste di prenotazione ricevute per e-mail. Il menu attuale e' il "viaggio lungo il Po" ed e' un richiamo a Mario Soldati.

