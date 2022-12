Cenone Natale, ricette e trucchi per prepararlo senza fatica (e in poco tempo)

Gli antipasti, per sollecitare l’appetito e soprattutto ingannare l’attesa. Il primo, anzi di solito i primi, al plurale, per dare un’idea di abbondanza che fa subito festa. Il secondo, più o meno complesso nella preparazione. E ancora i contorni, i dolci, magari il gelato. Preparare il cenone di Natale è una vera impresa per chi si mette ai fornelli: sono tante le portate e, ancora di più, spesso, i gusti da mettere d’accordo. Secondo gli esperti della Bbc, però, basta dedicare alla cena, pochi minuti al giorno, a partire da oggi - e non necessariamente ai fornelli - per evitare di passare ore in cucina il 24 dicembre.

Cenone di Natale, trucchi e ricette

Il primo trucco è fare - bene - la lista della spesa: non farsi tentare da ciò che si vede sugli scaffali di supermercati e alimentari è un modo per risparmiare anche tempo. Comprare meno ingredienti significa preparare piatti più semplici. E se prima di comporre la lista, si chiede agli invitati cosa realmente abbiano voglia di mangiare, si evita di cadere nel rischio di ricette fatte per tradizione, che poi, però, vengono consumate solo in minima parte.

Alcune portate si possono surgelare, farlo usando gli appositi sacchetti per congelatore, rende più facile e veloce, poi, l’utilizzo. L’esperta Kate Hall, Aka The Full Freezer, assicura: «I sacchetti consentono di usare meno spazio nel congelatore ma, soprattutto, aiutano a scongelare i piatti più velocemente. Basta immergere il sacchetto sigillato del congelatore in acqua fredda. Ciò lo aiuterà a scongelarsi in circa 10-30 minuti».

Le patate possono essere pelate, tagliate a pezzi e cotte per circa cinque o sei minuti, poi congelate. La cottura sarà poi ultimata l’ultimo il giorno, «senza bisogno di scongelarle», sottolinea Kate Hall. È sempre bene avere qualche riserva in dispensa, magari verdure pronte in barattolo: in caso arrivino improvvisamente altri ospiti si può preparare rapidamente un piatto.

Bastano pochi minuti per preparare dei cocktail natalizi, magari unendo vodka, frutta secca e spezie nel Christmas pudding vodka. Lasciato riposare per tre giorni, poi filtrato e imbottigliato è ottimo per chiudere la cena. Preparare uno sciroppo di zucchero, sciogliendo due parti di zucchero in una parte di acqua bollente, è un ottimo trucco per creare poi rapidamente “brindisi” personalizzati.

Il tempo trascorso in cucina, in questi giorni, per preparare pranzi e cene può essere ottimizzato, facendo più sugo e destinandone una parte alla conservazione. «Il sugo preprato in più si scongela alla vigilia di Natale. Il giorno stesso si riscalda in una padella con un po' di sugo di cottura fresco e il tutto senza stress». Anche per polpette e simili si può giocare d’anticipo nella preparazione. Per quanto riguarda i contorni, si può procedere a pulizia e taglio delle verdure da surgelare e poi cuocere la sera del cenone.

Fondamentale è sempre controllare le etichette del cibo surgelato per capire quando e se si può anticipare la preparazione. In cucina occorre un programma preciso, con l’elenco di tutte le cose da fare e, soprattutto, di quelle che si possono delegare.

Largo a ingredienti inusitati per impreziosire i gelati e alle torte, anche salate, preparate nei giorni precedenti la cena, poi surgelate. Piccoli trucchi facili e veloci per arrivare senza stanchezza o stress al cenone e godersi davvero la compagnia di parenti e amici.