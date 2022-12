A Terni "EdicolArti" prepara e accende il Natale

C'è ogni arte. Dalla musica alla poesia, dalla lettura e dalla narrativa al teatro, fino alla danza, ai tatuaggi provvisori e alla buona gastronomia. Il Natale ternano si accende di pomeriggio dall'8 al 22 dicembre 2022, in piazza Dalmazia, con l'evento 'Gli EdicolArti - Vacanze di Natale', organizzato da Lo Zoo di Simona. Con esso, Simona Angeletti ha riportato in piazza Dalmazia la stessa esperienza attuata nei mesi precedenti in piazza San Francesco, ma lo ha fatto in chiave più natalizia. Il Natale, infatti, è tema portante di molte delle iniziative chiamate a susseguirsi di pomeriggio, dalle ore 18 alle ore 20. Due ore in cui un'edicola dei giornali diventa punto di incontro, ritrovo e anche dibattito e confronto. Un luogo in cui, oltre agli spettatori degli eventi, vengono coinvolte anche le persone di passaggio, molte delle quali si fermano incuriosite. Vi proponiamo una fotogallery (Angelo Papa) legata ad alcuni degli eventi che caratterizzano la manifestazione.