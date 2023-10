I Baiocchi compiono 40 anni e presentano un’edizione limitata al caffè: il nuovo gusto disponibile online

Compiono 40 anni e per l’occasione si fanno in 3: sono i Baiocchi, biscotti iconici di Mulino Bianco, che celebrano l’anniversario lanciando una nuova edizione limitata al caffè. Un gusto nuovo, in vendita dal 5 ottobre solo sull'e-commerce online "Dedicato a te", che si affianca ai 2 già sul mercato: la storica farcitura alla nocciola e la gustosa e innovativa al pistacchio.

Con 13 miliardi di biscotti l’anno per quasi 120mila tonnellate prodotte, realizzati utilizzando 2.000 tonnellate di farina, 8500 di nocciole e quasi 3000 di cacao, i Baiocchi sono tra i prodotti Mulino Bianco più amati dai consumatori.

Caro spesa, sconto del 10% in supermercati e discount in tutta Italia: ecco il patto contro gli aumenti

I Baiocchi, un po’ di festa tutti i giorni da 40 anni

Nati nel 1983 dalle mani e dall’estro di Mara Cesari e Signorina Solzi, i Baiocchi hanno un nome “prezioso” che trae ispirazione da una moneta d’argento coniata nel XV secolo.

E se all’inizio il biscotto - insieme a Canestrini, Ciocchini, Nocchie e Tenerezze - faceva parte dei Dolcetti delle feste, la linea resa inconfondibile dall’esclusiva confezione “a torretta” e il raffinato incartamento con i pirottini di pasticceria, ben presto si trasforma in una gamma di prodotti.

I Baiocchi diventano, così, sinonimo di golosità per tutti i momenti della giornata, un appuntamento irrinunciabile per almeno 3 generazioni di italiani. Una passione che non accenna a diminuire: solo negli ultimi 5 anni questi biscotti farciti, prodotti negli stabilimenti Barilla di Novara e Ascoli, hanno conquistato sempre di più il palato degli italiani e il loro valore di vendita è quasi triplicato, superando nel 2022 i 37 milioni di euro (fonte Nielsen Mercato Italia).

È l’ora del caffè. Un’edizione limitata per festeggiare le 40 candeline

E la festa continua con il nuovo gusto al caffè, un’edizione limitata disponibile solo online su dedicatoate.mulinobianco.it, l’emotional e-commerce di Mulino Bianco dove è possibile anche acquistare in esclusiva oggetti speciali e confezioni personalizzate con nomi, foto e dediche.

I nuovi Baiocchi Caffè saranno disponibili solo online in 2 combinazioni di vendita: la box “Gamma Baiocchi”, che contiene 3 pacchi di biscotti nelle farciture nocciola, pistacchio e, ovviamente caffè, e la box “Offerta 1 KG”, pensata per chi vuole fare scorta della nuova bontà, con 4 pacchi del nuovo gusto.

Una storia di creme nelle golose farciture

E se il ripieno alla nocciola li rende “un classico” da 40 anni, i Baiocchi hanno continuato a giocare con la loro gamma di golose farciture: quella al caffè è solo l’ultima di una lunga serie. Fra i due biscotti, resi unici dai caratteristici 5 buchi, negli anni sono arrivate infatti la crema alla vaniglia e quelle speciali al cacao e al latte.

Ma in casa Baiocchi non si è sperimentato solo nel gusto: anche i formati sono diventati un terreno di scoperta, con le mini size lanciate agli inizi degli anni ‘90, la versione Choco lanciata nel 2020, fino alla più recente edizione con crema al pistacchio e a quella gelato realizzata da Algida - Gruppo Unilever.

Baiocchi: una bontà da mangiare…ma anche da abbracciare

Su Dedicato a Te, oltre al nuovo gusto Baiocchi Caffè in edizione limitata si può trovare in vendita anche il soffice cuscino Baiocchi, prodotto in esclusiva da Trudi per Mulino Bianco e personalizzabile a piacere con un nome ricamato sul retro.