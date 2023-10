Vegetariani, a tavola ecco il salmone stampato in 3D

Lunedì 2 Ottobre 2023, 14:26

Un'azienda chiamata Revo Foods ha creato un "salmone vegano" che viene stampato in 3D grazie a un robot multifunzione. Questo "The Filet" è composto da estratti di alghe e proteine vegetali, che formano una consistenza simile a una fetta di salmone. Secondo Mauro Minelli della Fondazione italiana di medicina personalizzata, questa "innovazione alimentare" sarà disponibile a ottobre. Il "salmone" vegano offre proteine (circa 10 grammi per 100 grammi di prodotto) e una ricca fonte di acidi grassi omega-3 provenienti dalla microalga Schizochytrium sp. Inoltre, contiene circa 5 grammi di fibra per 100 grammi di prodotto, principalmente costituita da chitina e β-glucani derivanti dalle micoproteine, che sono l'ingrediente principale quantitativamente rilevante nella creazione del "salmone" stampato in 3D. Questa alternativa vegana non presenta i rischi associati ai metalli pesanti e alle microplastiche presenti nel pesce reale, spesso contaminato dall'ambiente marino.