Chieti, vedovo da un anno: Francesco trovato morto in casa

Era sul letto, ormai senza vita, con tutta probabilità colpito da un infarto: è stato trovato così ieri mattina verso mezzogiorno dentro casa Francesco Fichera, 78 anni, ex dipendente dell’amministrazione provinciale di Chieti. Fichera, che era rimasto vedovo da un anno, (la coppia non aveva figli) abitava da solo a Chieti in un appartamento al primo piano di un palazzo in via San Francesco da Paola, a poche decine di metri dalla sede della Polizia Locale.

È stato un vicino di casa, che non lo vedeva da circa 48 ore, a bussare invano alla sua porta, e a telefonargli, ma senza avere risposta, forse perché la batteria del suo cellulare era scarica. A quel punto è stato avvisato il fratello che vive a Savona: scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Chieti principale e i Vigili del Fuoco che, entrati nell’abitazione, hanno trovato il corpo senza vita, probabilmente era lì già da un paio di giorni. Fichera aveva lavorato nel settore nel settore Ragioneria della Provincia e, prima di andare in pensione, nel settore caccia e pesca, ma era sempre pronto a dare una mano a chiunque, con la sua inflessione che rivelava le origini liguri.