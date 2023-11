Vedova si impicca alla trave della stalla, il corpo trovato dal figlio

Una donna di 62 anni si è tolta la vita nella stalla vicino a casa. La tragedia familiare è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, verso le 14,30, nel territorio di Arsita, piccolo comune situato nell’alta valle del Fino. Secondo quanto si è appreso, la donna di 62 anni non era rientrata a casa per il pranzo. A quel punto, suo figlio, la nuora e i nipoti hanno iniziato a cercarla.

È stato il figlio a scoprire il corpo della madre impiccato a una trave all’interno della stalla. Immediatamente, l’uomo ha chiesto aiuto e ha avvertito i soccorsi. Il medico di famiglia, che risiede nelle vicinanze, è giunto sul luogo rapidamente, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri della compagnia di Giulianova sono giunti sul posto per effettuare i rilievi necessari e ascoltare i familiari. Il corpo è stato poi trasportato all’obitorio dell’ospedale di Atri in attesa dell’ispezione cadaverica, La donna, che lavorava in agricoltura, aveva perso il marito alcuni anni fa e da allora la sua vita era stata segnata da un profondo dolore.