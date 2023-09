Preleva duemila euro al bancomat: anziano rapinato da due giovani fuggiti in auto

Aveva appena prelevato 2mila euro da un bancomat quando se li è visti strappare di mano con incredibile destrezza da due malviventi che sono subito fuggiti via in auto. È accaduto ieri intorno alle 10,30 a Vasto, in provincia di Chieti, davanti allo sportello automatico Atm della filiale dell’Unicredit di via Giulio Cesare, una delle strade più trafficate della città, soprattutto nei giorni feriali e in particolar modo di mattina, proprio per la presenza dei tanti istituti di credito e delle numerose attività commerciali. La filiale, tra l’altro, è situata proprio di fronte alla sede centrale delle Poste vastesi, quindi in un punto della via ad alta densità di traffico, in particolare a quell’ora del mattino. È successo tutto in un attimo: la vittima, un anziano, aveva appena prelevato 2mila euro in contanti dallo sportello automatico Atm quando due persone, si tratterebbe di due giovani di origine straniera, gli si sono avvicinati e, dopo averlo distratto, gli hanno strappato le banconote di mano per poi darsi alla fuga velocemente a bordo di un’auto, facendo perdere subito le loro tracce. Il tutto è accaduto in modo talmente rapido e sorprendente che la vittima, purtroppo, non è riuscita a reagire, e neanche le tante persone o gli automobilisti che in quel momento si trovavano nei pressi del luogo della rapina, che sono anzi rimasti basiti davanti alla velocità con cui si è svolto l’episodio. A poche centinaia di metri dall’istituto bancario in questione, in via Bachelet, c’è il commissariato di Vasto. E infatti, allertati, gli agenti di polizia sono giunti sul posto in pochissimi minuti, ma dei rapinatori oramai non c’era più alcuna traccia. Diverse le testimonianze delle persone, ancora spaventate e incredule per quanto accaduto davanti ai loro occhi, che si trovavano sul luogo della rapina e che hanno assistito all’episodio. Gli agenti di polizia si sono messi immediatamente alla ricerca dei fuggitivi, pattugliando sia le strade della città che la statale 16, nel caso i due rapinatori avessero cercato di allontanarsi da Vasto, ma le ricerche non hanno avuto alcun esito. E intanto si spera nelle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.