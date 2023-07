Si ustiona con l'acqua della pasta: grave disabile di 28 anni

Incidente domestico a Castilenti (Teramo): un disabile di 28 anni è rimasto ustionato ieri alle 14 a causa dell'acqua bollente. Il giovane, con difficoltà motorie e che vive con i genitori, stava cucinando della pasta, voleva fare una sorpresa per i genitori assenti. Ha messo una pentola di acqua sui fornelli e mentre cercava di scolare la pasta, la pentola gli è scivolata dalle mani e l'acqua gli è caduta addosso.

La madre ha allertato immediatamente i soccorsi dopo aver trovato il figlio a terra in preda ai dolori. Sul posto un'ambulanza medicalizzata dell'ospedale di Atri. Data la gravità delle ustioni di secondo e terzo grado alle mani e alle gambe, i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Pescara per trasportare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo. Si sta valutando il trasferimento in un centro Grandi ustionati. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull'incidente.