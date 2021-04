Una Pasqua particolare a Roio e per i tanti roiani all’estero

L’AQUILA Un pomeriggio di Pasqua baciato dai raggi del sole, nelle frazioni di Roio (L'Aquila), è stato un pomeriggio particolare: il parroco Don Osman Prada con un gesto bellissimo ha portato idealmente vicino a tutti gli abitanti una benedizione speciale, con il Santissimo Sacramento tra la gente.

«Il tempo che viviamo, fatto anche di paura nell’incontrarci e nel non poter avere una quotidianità nel giorno di Pasqua fatta di momenti di scambio di auguri- ha commentato Anna Fatigati-, di momenti di incontro e di saluto con parenti lontani non ci consente celebrazioni religiose come eravamo abituati e allora il parroco con un itinerario fatto di diverse tappe nelle frazioni per evitare assembramenti, ha portato lui Gesù Risorto tra noi. Grazie a Don Osman».

L’emozione, i momenti di preghiera, i momenti di silenzio negli spazi delle frazioni che tradizionalmente nelle processioni erano i luoghi degli altarini, sono stati gli ingredienti di un pomeriggio a Roio, pomeriggio che grazie a un parroco pronto a mettere in campo iniziative particolari per raggiungere i suoi fedeli, è trascorso in maniera splendida.

Le celebrazioni del periodo pasquale hanno raggiunto molte persone grazie alle dirette Facebook sulla pagina “Parrocchie di Roio”, in maniera particolare i nostri compaesani all’estero hanno avuto la possibilità di rivivere i loro amati luoghi di origine attraverso questo social che in questo caso ha una funzione di condivisione e di partecipazione particolare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA