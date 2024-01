Abruzzo, tuffo nel mare gelido per il nuovo anno: si buttano in 26

Tradizionale bagno di Capodanno, ieri mattina, nella zona centrale del lungomare Sirena di Tortoreto, nelle acque marine antistanti lo stabilimento balneare “Maristella”, sede anche del circolo nautico. L’appuntamento, all’insegna della goliardia e del divertimento, ha coinvolto 26 aitanti, nonché audaci, bagnanti (visto il cielo nuvoloso, i 14 gradi esterni ed i circa 12 gradi dell’acqua), che però non hanno voluto mancare al consueto tuffo di Capodanno.

Il raduno, si svolge dal 2012, ma quest’anno ha registrato una maggiore partecipazione di gente in costume, rispetto agli anni precedenti. Molti i curiosi che hanno affollato la scena del temerario bagno in mare, ripetuto con ben tre tuffi. Tra gli spettatori c’erano anche il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni e l’assessore al turismo Giorgio Ripani che annuncia un mutamento dell’idea, finora, proposta in maniera spontanea, tra amici del luogo. «L’amministrazione comunale -dice Ripani- ritiene che, dopo oltre un decennio di autoiniziativa, l’evento debba diventare una vera attrazione turistica.

Per il 2025 -rivela- puntiamo ad organizzarlo meglio, investendo anche su una maggiore promozione e pubblicità». Ieri mattina, infatti, erano pronti ad aderire al rito del tuffo in mare anche alcuni turisti, ospiti in un residence del centro lidense. A dare man forte, ad una decina di tortoretani sempre presenti dal 2012 si sono uniti gli appassionati di Sup del circolo velico.