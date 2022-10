Fuoristrada si sfrena, Maria travolta e uccisa sotto gli occhi del marito

Sorte crudele ieri per Maria Tamburrino, 68 anni, di Altino, travolta e uccisa dal fuoristrada di famiglia, una Daihatsu Terios, che l'ha investita in pieno mentre lei passava dietro per rientrare di nuovo a casa a prendere dei panini che aveva dimenticato prima di andare in campagna a raccogliere le olive, unitamente al marito Aurelio Rossi, anch'egli pensionato.

Sono quasi le 8.50 quando si consuma l'orrenda disgrazia davanti l'abitazione di contrada Briccioli, all'incrocio con la SP 110. Dopo che il marito conducente si è fermato ed ha arrestato l'auto, Maria è scesa per rientrare nella porta di servizio di casa per prendere la colazione. Il fuoristrada si è sfrenato nel tratto in discesa; il marito è già a terra e le grida di spostarsi frettolosamente, così fa anche una vicina che si è accorta della brutta situazione e pochi secondi dopo si vede arrivare l'auto dinanzi casa, a 15 metri da dove si è sganciato il sistema frenante.

Il marito prova disperatamente a risalire con il mezzo che nel pendio inizia a muoversi pericolosamente, ma non ce la fa. In questi terribili frangenti la sfortunata Maria viene presa in pieno dal pesante Terios che la colpisce e la uccide facendola cadere a terra e passandole sul corpo. Fratture e traumi durissimi. Il marito, ex responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Altino, aveva messo i piedi a terra per andare invece a prendere acqua da bere. Freno a mano tirato ma nel meccanismo qualcosa non ha funzionato perché si è sganciato ed ha travolto la sfortunata donna, ex dipendente e pilastro del centro distribuzione Cartlandia di Atessa. Vengono allertati i soccorsi e sul posto giungono l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso con i sanitari che si calano col verricello. Si cerca di rianimarla per 30 minuti, ma non c'era più niente da fare. Con la sua mole il fuoristrada le è passata addosso uccidendola, quasi sul colpo. Come prassi l'auto è stata sequestrata dai carabinieri di Casoli ma non sono stati riscontrati responsabilità di terzi.