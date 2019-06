A24, file al rientro dal mare: mezz’ora per attraversare il traforo

L’AQUILA - Come era inevitabile, al primo rientro dal mini esodo estivo si sono create file sull’A24, da Teramo in direzione L’Aquila. Le limitazioni per la percorrenza del traforo (limite a 60 orari e distanza di 50 metri tra un veicolo e l’altro) hanno congestionato il traffico nell’orario di punta del rientro, tra le 19 e le 21. Un automobilista ha contattato il Messaggero per raccontare di aver impiegato 28 minuti per attraversare i 10 chilometri del traforo. Si é creata anche una coda prima dell’ingresso della galleria perché é stata operata una regolamentazione del traffico. Alle 20.16 la società, Strada dei Parchi, ha dichiarato una coda di un chilometro. © RIPRODUZIONE RISERVATA