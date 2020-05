Test sierologici fase 2, iniziativa pilota a Tollo: ​1% positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conclusa ieri,, la somministrazione dei primisu parte della popolazione che ne ha fatto richiesta. I test, di elevata affidabilità, fa sapere il Comune, sono stati eseguiti a partire dal primo maggio, in due fine settimana, al 10% dei cittadini. Dagli accertamenti è emerso che ad avere glidelsono quattro persone (1%), successivamente sottoposte a tampone dalla Asl. Altri test - il kit, di produzione coreana, è censito dal ministero della Salute - verranno eseguiti nei prossimi giorni.«Non posso che essere grato ai tre infermieri e ai due medici che volontariamente stanno dando una mano, insieme ai cinque addetti e collaboratori comunali - afferma il sindaco,- Infine esprimo grande soddisfazione per l’interesse che la nostra iniziativa sta riscuotendo nei comuni vicini; ad oggi sono 14 i Comuni che ci hanno chiesto informazioni, 12 dei quali già si sono messi in azione per eseguire anche loro i test alla popolazione o ai dipendenti comunali».Il primo cittadino ricorda, in ogni caso, che il test rapido «non sostituisce assolutamente il tampone per Covid-19 che resta l’unico esame valido per la diagnosi; permette di fare un primo screening restringendo di parecchio i possibili positivi e censendo quindi gli asintomatici; fornisce risultati attendibili al 97 % e può rappresentare un fondamentale campanello di allarme». «su come il virus abbia circolato nella popolazione tollese. Noi stiamo facendo, in maniera disinteressata, un’azione a tutela e a garanzia della salute dei nostri concittadini come spetta ad un amministratore. In questo modo vogliamo anche collaborare con la Asl, provvedendo ad una scrematura delle persone da sottoporre a tampone. Ringrazio la Asl e il 118 che prontamente hanno risposto per eseguire i tamponi.», conclude Radica.