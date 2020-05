Teramo, zero contagi ma un morto per il coronavirus

Coronavirus: anche ieri a Teramo zero nuovi contagi. Si registra, però, il decesso di una donna di 59 anni, Mara Coato, che era stata ricoverata all’ospedale Mazzini solo l’altro ieri. La donna è risultata positiva al tampone, ma spetterà comunque all’Istituto superiore di Sanità attribuire il decesso al Coronavirus, visto che potrebbe essere avvenuto anche a causa di altre patologie. In provincia di Teramo restano ricoverate 33 persone, di cui 2 in terapia intensiva. Sono invece 147 quelle che non presentano sintomi gravi e restano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl. © RIPRODUZIONE RISERVATA