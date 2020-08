Assistono al furto della bici, marito e moglie romani intervengono: pugno a lui e minacce con un siringa

Napoletano picchia e minaccia con una siringa coppia di romani per rubare una costosa bici. Il fatto è accaduto ieri alle 15 sul lungomare di Martinsicuro, in provincia di Teramo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, durante la fuga è stato rintracciato e arrestato dalla Volante mare della polizia. La vacanza per una coppia di romani si è trasformato in un incubo nel pomeriggio di ieri. La coppia, dopo una bellissima mattina al mare, stava pranzando in un ristorantino sul Lungomare Europa, a pochi passi del camping “Duca Amedeo” dove soggiornano. Tra l’altro i due avevano scelto un posto dove potevano tener d’occhio le bici che avevano legate a un palo.

Quando, improvvisamente, hanno notato E.L., napoletano, 33 anni, che con le tronchesi stava tagliando la catena della sua Mountain Bike Rockrider 540. Il romano A. S., 57 anni, si alza dal ristorante e correndo si mette ad urlare verso il napoletano: «Lascia la mia bici». Ma lui, invece di scappare, gli sferra in pugno in pieno volto, facendolo cadere a terra e poi gli si avvicina e lo minaccia con una siringa dicendogli: «Ti contagio con l’Aids». Subito dopo si avvicina la moglie, A.S., 55 anni, urlando di allontanarsi dal marito. A quel punto il napoletano prende la catena e le si scaglia addosso per picchiarla. La donna schiva i colpi e si allontana. Il napoletano a quel punto prende la bici e scappa. Sul posto, allertati da altri turisti, intervengono i carabinieri della stazione di Alba Adriatica, un’ambulanza del 118 per prestare le cure al turista preso a pugni e una pattuglia della polizia. Poco dopo gli agenti hanno rintracciato il ladro, recuperato la bici e sequestrare il borsellino con tronchesi e siringa. Il 33enne è stato arrestato. Per fatti analoghi nel settembre 2017, gli era stato imposto l’allontanamento per tre anni da Martinsicuro dalla procura di Teramo.

