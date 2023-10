Incendio del prefabbricato a Torricella Sicura: intossicato terremotato di 52 anni

A fuoco la casa provvisoria di un terremotato di Torricella Sicura. E' successo ieri sera, alle 22. I vigili del fuoco del Comando di Teramo sono intervenuti in località Colle Fiocco. Sul posto sono stati inviati un'autopompa, un'autobotte e un fuoristrada con modulo antincendio. L'incendio ha interessato un modulo abitativo provvisorio per il sisma, posizionato nei pressi di un'azienda agricola. Le fiamme hanno invaso rapidamente le piccole stanze del prefabbricato abitato da un 52enne. Appena giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere l'incendio che ha distrutto completamente la struttura abitativa provvisoria. L'uomo, che fortunatamente è riuscito a scappare, ha respirato i fumi della combustione ed è stato soccorso dal personale della Cri che l'ha trasportato in ambulanza presso l'ospedale Mazzini di Teramo per accertamenti.