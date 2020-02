Chiama la moglie: «Addio, ti amo». E scatta l'allarme Salvato dai carabinieri nell'auto satura di gas

Ultimo aggiornamento: 13:52

Chiama la moglie e farfuglia frasi sconnesse, sembra quasi un addio. Allora la donna avvisa subito i carabinieri. Il rapporto coniugale era in crisi, le strane parole del marito e il luogo dal quale chiamava hanno fatto subito scattare l'allarme. L’operatore della centrale operativa, domenica scorsa, ha attivato tutte le pattuglie disponibili nella zona. La pattuglia della Radiomobile è stata la prima a raggiungere l’area segnalata, San Pietro della Jenca. Percorsa la strada provinciale 86 in direzione Campotosto -Teramo, i militari hanno notato un' auto parcheggiata in zona boschiva con dei tubi che collegavano la marmitta all’abitacolo.I carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno estratto l’uomo oramai privo di sensi a causa del monossido di carbonio che aveva completamente saturato l’abitacolo. I due soccorritori hanno iniziato a praticargli i primi soccorsi richiedendo l’immediato intervento di un’ambulanza. Il tempestivo intervento ha evitato che l’uomo potesse portare a compimento l’insano gesto. L'uomo, un teramano, ora è ricoverato all’ospedale San Salvatore dell’Aquila.