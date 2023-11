Sfrattato, ottiene la nuova casa grazie a manifestazioni e cortei ma muore prima di poter entrare

Il suo debito con la giustizia per l’assalto al blindato dei carabinieri avvenuto il 15 ottobre del 2011 l’aveva pagato così come tutti gli altri coinvolti in quella vicenda. E ormai da tempo aveva lo sguardo proteso in avanti, con quel passato che si era definitivamente lasciato alle spalle. E’ improvvisamente morto l’altro giorno per un infarto Mauro Gentile, 48 anni, teramano ma residente ad Ancona, città dove si era stabilito con la famiglia.

Qualche mese fa l’inizio di un contenzioso con il suo proprietario di casa dopo l’aumento dell’affitto e l’impossibilità di poter pagare una cifra diventata ormai troppo alta da coprire con un solo stipendio in casa e un bambino. Dopo lo sfratto è stata una parte della cittadinanza, Soccorso all’abitare di lotta popolare Ancona, a dare un forte appoggio con manifestazioni e cortei, fino alla decisione dell’amministrazione comunale di aiutare economicamente la famiglia di Mauro.

Entro gennaio, infatti, il 48enne con moglie e figlio avrebbero dovuto trasferirsi insieme nel nuovo appartamento.

«La sorte è stata ingiusta con te che hai lottato sempre contro le ingiustizie del sistema e gli abusi del potere», hanno scritto gli amici su una foto che lo raffigura. Mentre la Casa del popolo di Teramo ha già fatto partire una raccolta fondi “finalizzata proprio a dare un sostegno ai cari di Mauro per le esequie e tutto che ciò che potrà loro servire”, tiene a precisare Davide Rosci. Chiunque volesse fare una donazione, può versare una somma al seguente Iban: IT64P0542415300000001001253 con la causale “Mauro Vive”. T.Poe.