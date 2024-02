Scuolabus, due autisti positivi alla cocaina: denunciati. Ritirate le patenti

Un altro autista di scuolabus denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. E’ risultato infatti positivo alla cocaina dopo un controllo effettuato da agenti della Polizia Stradale, si tratta di un 44enne autista di un comune dell’entroterra teramano. Questo nuovo episodio arriva a distanza di una settimana dal caso di un altro autista di scuolabus fermato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come anticipato da Il Messaggero. Si tratta di un 38enne dipendente in servizio in un altro comune, sempre dell’entroterra teramano.

I due casi, accaduti dunque nei primi 15 giorni di febbraio, destano molto allarme, soprattutto perché arrivano a distanza di poco tempo l’uno dall’altro. A seguire le indagini la Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo, nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza nei trasporti scolastici, la ha organizzato una serie di verifiche dei servizi specifici assicurati da diversi comuni della provincia di Teramo.

I controlli hanno riguardato le specifiche dotazioni degli scuolabus utilizzati, previsti dalle normative vigenti, ed ovviamente la posizione dei conducenti, con particolare riguardo alle loro condizioni psico-fisiche.

Per quanto attiene a quest’ultimo aspetto, gli operatori di Polizia, utilizzando appositi precursori, hanno accertato in due occasioni, che gli autisti di scuolabus di due comuni della provincia di Teramo avevano assunto sostanze stupefacenti di tipo cocaina. Controlli effettuati con appositi stick. In entrami le occasioni gli agenti hanno fermato i pulmini mentre trasportavano i bimbi nel tragitto da scuola a casa.

I conducenti, in entrambi i casi, dopo i controlli sono stati quindi accompagnati nell’immediatezza presso gli Ospedali territoriali per gli accertamenti di secondo livello, effettuati dal personale sanitario che poi hanno confermato l’esito dei primi test, con positività al consumo di droga. Per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida e all’esito degli accertamenti di secondo livello, i due conducenti sono stati denunciati all’autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di alterazione causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.