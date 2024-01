Guidava in autostrada a 187 km orari: ritirata la patente

Correva in autostrada a velocità rilevata di 187 km/h. Per questo è stato multato e si è visto ritirare la patente. Un’infrazione rilevata nell’ambito di recenti controlli portati avanti, a ridosso della barriera di Teramo dell’A24, dalla Sezione di polizia stradale dell’Aquila, con l’ausilio del telelaser. Complessivamente sono state contestate ben 8 violazioni al Codice della strada per eccesso di velocità, mentre undici persone sono state sottoposte all’alcol test al quale nessuno è risultato positivo. Un cittadino straniero, trovato sprovvisto di documenti di identità, è stato accompagnato alla Questura di Teramo dove è stato posto a disposizione dell’Ufficio immigrazione. La Polizia ha effettuato anche dei controlli sulla Ss260 “Picente”, nel territorio provinciale del capoluogo abruzzese elevando cinque verbali per violazioni delle norme sulla velocità.



