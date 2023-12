Chiede una visita a domicilio e il medico lo aggredisce: sospeso dalla professione per un anno

Aggredisce un paziente che aveva solo chiesto una visita a domicilio: interdetto per un anno dalla professione medico di Notaresco, in provincia di Teramo. La vigili di Natale è stata eseguita una misura cautelare a carico di un professionista di guardia a Notaresco. I carabinieri del Nas di Pescara hanno dato esecuzione al provvedimento personale di interdizione dal pubblico ufficio emesso dal gip del Tribunale di Teramo nei confronti di un medico che lavora nel Servizio di continuità assistenziale del comune di Notaresco. L’attività d’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Rosati, è stata avviata dopo diverse segnalazioni al numero di emergenza 112 e interventi eseguiti anche dai carabinieri della locale Stazione. Le indagini, condotte dal Nas di Pescara, avrebbero consentito di accertare presunti episodi di rifiuto di atti d’ufficio nei confronti di alcuni pazienti che si erano rivolti al suddetto Servizio di continuità assistenziale, durante i turni svolti dal medico. In un caso, il medico avrebbe aggredito fisicamente, provocando lesioni aggravate, una persona che aveva chiesto l’intervento del sanitario al domicilio di un proprio familiare. L’autorità giudiziaria, condividendo le risultanze investigative prodotte dai militari del Reparto speciale, ha ritenuto di interdire il medico per un anno.

