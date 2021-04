15 Aprile 2021

Tragedia al poligono di tiro. Un uomo di 58 anni, R. F. B, nato a Torino e residente a Bellante, in provincia di Teramo, è deceduto a causa di un colpo di pistola che lo ha raggiunto alla testa. L'uomo si stava esercitanto al poligono di Teramo, aveva accanto il suo istruttore, quando avrebbe rivolto contro se stesso la pistola che stava maneggiando ed è partito un colpo che lo ha colpito alla testa. L'uomo è morto sul colpo. Non è chiara ancora la dinamica.

Sul posto è immediatamente arrivata la polizia che sta indagando. Si tratta comunque di un incidente, gli investigatori propendono al momento per un gesto volontario ma la vicenda è tutta da ricostruire. L'uomo non ha lasciato biglietti o altri messaggi che possano spiegare un gesto estremo. Del tragico fatto, accaduto alle 18,45, è stato subito informato il magistrato che, dopo gli accertamenti, ha datto il nulla osta per la rimozione della salma e il trasporto all'obitorio.