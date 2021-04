11 Aprile 2021

di Tito Di Persio

Due morti per Covid e altri 44 postivi in provincia di Teramo. A perdere la vita nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Mazzini Maurizio Moscardelli, 60 anni, di Teramo. Stando a quando si apprende, il 60enne aveva contratto il virus agli inizi del mese di marzo. Verso il 15 le sue condizioni di salute erano improvvisamente precipitate.

L'ultimo post du Facebook

Il suo ultimo post su Facebook: «Scusatemi ma rispondo solo a mia moglie e figli, grazie», risale 19 marzo. Sotto il messaggio decine di commenti di incoraggiamento e di pronta guarigione. A rispondere agli amici il giorno seguente è la figlia Serena: «Grazie per i tanti messaggi che stiamo ricevendo. Attualmente papà è a riposo e non può rispondervi per concentrare tutte le forze sulla battaglia contro questo brutto virus. Di nuovo grazie a tutti».

<h2>«Nessuna malattia pregressa»</h2>

Ed è stata lei stessa, come aveva promesso, a dare, purtroppo, la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato da momento che il 60enne era un uomo attivo e non aveva malattie pregresse. «Ciao papà ovunque tu sia, - si legge nel post - un pezzo del nostro cuore oggi se n’è andato con te. Grazie per tutto il tuo immenso amore. Ti ameremo per sempre». A corredo, oltre 300 i messaggi di cordoglio. Si, perché, Maurizio era molto conosciuto e stimato in città. Di professione faceva il ragioniere alla Las Mobili ed era appassionato di caccia, pesca e raccolta di funghi. Maurizio lascia la moglie Rita, i figli Serena e Stefano.

Sempre al Mazzini, e nello stesso reparto è morto Francesco Volpe, 94 anni, di Mosciano Sant’Angelo, dove, ieri nell’ex centro fieristico del mobile si è svolta una sessione vaccinale gestita dai medici di medicina generale del territorio coadiuvati dal personale sanitario.

