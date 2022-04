Muore a 68 anni l’ex primario Fabrizio De Napoli: domani l'addio

Val Vibrata in lutto: è morto l’ex primario del pronto soccorso Fabrizio De Napoli. Aveva 68 anni e da tempo lottava con un grave malattia. Ha perso la vita nell’ospedale dove aveva lavorato, a Sant'Omero. A dare la notizia un suo collaboratore: «Ciao Fabrizio ti ricorderemo sempre sorridente». Sotto al post una foto con lui in camice bianco sorridente. «Abbiamo perso un professionista molto apprezzato e una persona storica della sanità vibratiana», ha detto l’attuale responsabile delle emergenze e direttore sanitario Angelo Flavio Mucciconi. De Napoli è stato primario per 25 anni. «Fabrizio era una persona molto umana e affettuosa – ha aggiunto - apprezzata ed amata da tutti. Io ho iniziato con lui dal tirocinio nel 2000, poi ci ho fatto tutto il percorso di formazione e quando è arrivato all’età della pensione l’ho sostituito. È come se avessi perso un fratello maggiore». A stringersi al dolore della famiglia anche la Asl teramana. De Napoli, originario di Roma, da tempo era residente a Villa Rosa di Martinsicuro, in provincia di Teramo, molto conosciuto per preparazione e disponibilità. Amato anche dai colleghi con cui negli anni aveva stretto forti legami. Lascia la moglie Rosanna, le figlie Viviana e Ilaria. I funerali si terranno domani nella chiesa di San Gabriele Dell’Addolorata a Villa Rosa. Per volere del medico le offerte verranno donate alla casa famiglia Madre Ester di Pineto.

APPROFONDIMENTI TERAMO Primario di Cardiochirurgia, il medico di Emergency Salvatore... TERAMO Covid, Irma muore a 39 anni: era vaccinata e combatteva contro... TERAMO Martinsicuro, morto a 66 anni il sindacalista Camaioni, per...