Teramo, tre giovani in bici investiti da un'auto dopo la festa: 22enne gravissima, anche l'amico in rianimazione

Investiti mentre tornavano a casa, in bici, dopo una festa estiva tra amici. Due ragazzi sono gravissimi, una terza giovane è rimasta quasi illesa ma è sotto choc dopo essere stata travolta da un'auto alle 4,15 del mattino lungo la statale Adriatica, in località Scerne di Pineto, in provincia di Teramo. La più grave è una ragazza di 22 anni (F.D.B.), di Roseto degli Abruzzi, studentessa a Roma: la giovane è ricoverata in Rianimazione, all'ospedale “Mazzini” di Teramo. E' stata operata nella notte, le sue condizioni sono critiche. In sala operatoria anche l'amico di 21 anni (S.O.), anche lui di Roseto e ricoverato in rianimazione. Per entrambi la prognosi è riservata. I due giovani sono stati sottoposti a due lunghi e delicati interventi neurochirurgici dell'equipe medica del Mazzini di Teramo.

Amici da sempre i tre stavano tornando a casa, insieme, in sella a una bici, nella vicina Roseto. Nei pressi della rotonda della zona industriale, sul viadotto che attraversa il Vomano, sono stati travolti da una Fiat Panda: la prima a essere stata colpita dalla Fiat Panda, che in quel momento procedeva nella stessa direzione dei tre ragazzi in bici, è stata la 22enne che fortunatamente ha riportato meno danni degli altri amici. Poi c’è stato l’impatto con la bici con gli altri due ragazzi. Un impatto violentissimo. Il conducente dell'auto si è fermato a soccorrerli. Sul posto sono intervenute tre ambulanze, da Roseto degli Abruzzi, Silvi e Atri, insieme ai carabinieri.

Sull’asfalto, al momento dell’arrivo dei carabinieri di Pineto, pare non ci fossero segni di frenata. Come da prassi l’automobilista è stato sottoposto ai test per verificare se guidasse sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, ma per i risultati bisognerà aspettare. Tra le ipotesi c’è anche quella di una distrazione alla guida o l’elevata velocità.