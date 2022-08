Si schianta con l’auto contro un muro di cemento: muore 45enne ascolano

Si schianta con l’auto contro un muro di cemento armato: muore 45enne ascolano. L’incidente è avvenuto verso l'1.30 nella frazione di Villa Lempa a Civitella del Tronto. Stando alle prime informazioni, l’uomo, M.Z., alla guida della sua Fiat Punto, nell’uscire da una curva sulla provinciale 81, ha perso il controllo del mezzo e dopo qualche giro su sé stessa è finita contro un grosso muro di cemento armato.

Ad allertare i soccorsi e prestare i primi aiuti alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 e i vigili del fuoco. I sanitari e pompieri hanno collaborato per estrarre il corpo del 45enne dalle lamiere. Molto probabilmente era deceduto sul colpo.

Per tutti i rilievi del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Civitella del Tronto. Si indaga sulle cause dell’incidente: al momento non è escluso un malore o una distrazione. Il corpo è stato trasportato successivamente all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. In mattinata verrà eseguita l’ispezione cadaverica. Poi. Il pm di turno titolare del fascicolo deciderà se procedere con l’autopsia o restituire il corpo ai familiari per la sepoltura. La sua auto, come da prassi, è stata posta sotto sequestro.