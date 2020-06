Teramo, schianto tra tre auto: coinvolta una donna incinta di sei mesi

Terribile schianto oggi a Teramo, sulla statale 80, tra due gallerie. Un ferito grave, uno lieve e di una donna incinta in osservazione. L’incidente si è verificato ieri sera alle 18.45. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia municipale di Teramo, una Lancia Delta e una Nissa Qashqai si sono scontrate sul viadotto Riva Destra, subito dopo la Galleria 2.

LEGGI ANCHE Moto si schianta contro auto: grave un carabiniere

Secondo una prima ricostruzione, D.B.M., di 41 anni, alla guida della Lancia, mentre transitava in direzione Montorio, molto probabilmente a causa di un malore o di una distrazione, ha invaso l’altra corsia andando a scontrarsi frontalmente contro la Nissan. Nell’urto, che è stato violentissimo, è stata coinvolta, pur se una terza auto guidata da una donna incinta al sesto mese. Ad avere la peggio è stato l’autista della Delta che ha riportato un trauma al bacino, la frattura della gamba e trauma cranico. La donna incinta è stata trattenuta in osservazione.

Ultimo aggiornamento: 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA