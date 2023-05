Si schianta contro gli alberi e l'auto si ribalta: intrappolata ragazza di 25 anni

Ragazza fuori strada con l'auto: salva per miracolo. Una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Roseto è intervenuta sulla strada provinciale 19 che collega Montepagano a Cologna, in provincia di Teramo, a causa di un incidente stradale. Una Lancia Ypslon condotta da una ragazza 25enne, per cause che sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri di Roseto, è uscita di strada mentre viaggiava in direzione Montepagano, è poi finita contro gli alberi lungo la scarpata e si è ribaltata sul lato di guida.

La ragazza alla guida, residente a Notaresco, è rimasta bloccata nell'abitacolo ed è stata liberata dai vigili del fuoco.

La ragazza è stata poi trasportata all'ospedale di Giulianova con un'ambulanza della Croce Rossa di Roseto: non presentava fortunatamente gravi traumi. Successivamente i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto, che è stata recuperata da un carroattrezzi. Durante le operazioni di recupero del mezzo incidentato la strada provinciale è rimasta chiusa al traffico.