Si schianto contro un albero e l'auto prende fuoco: ferito giovane di 28 anni

Auto in fiamme dopo l'urto contro un albero: salvato ragazzo leggermente ustionato. Oggi, intorno alle 15, una squadra del Distaccamento dei vigili del fuoco di Nereto, è intervenuta a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 16, nel comune di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Nell'incidente è rimasta coinvolta un'auto Honda che mentre percorreva la statale in direzione Martinsicuro ha urtato violentemente contro un cipresso e ha preso fuoco. Il 28enne alla guida ha riportato lievi traumi ed è stato trasportato presso l'ospedale di Sant'Omero con un'ambulanza della Croce Rossa Italiana.

I vigili del fuoco hanno spento l'auto completamente avvolta dalle fiamme. Il mezzo incidentato è stato successivamente recuperata da un carroattrezzi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Alba Adriatica per effettuare i rilievi e gli accertamenti. Per tutta la durata delle operazioni di spegnimento la statale è rimasta chiusa al traffico.