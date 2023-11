Gaia Sabbatini, successo in Piemonte: «Dedico questa vittoria a Giulia, la sua uccisione mi ha spezzato il cuore»

Gaia Sabbatini vince la gara e dedica questo successo a Giulia Cecchettin, la ragazza di 22 anni uccisa dall'ex fidanzato. «Dedico la vittoria alla memoria di Giulia, ennesima ragazza vittima della violenza di un uomo» ha detto alla fine della gara con gli occhi lucidi e la voce rotta dall'emozione. Dopo aver tagliato il traguardo il primo pensiero è stato per Giulia, storia che Gaia ha seguito giorno dopo giorno sui giornali e sui social: «Quando ho sentito della sua uccisione mi si è spezzato il cuore - ha detto Gaia tra le lacrime - Sono più di cento le vittime da inizio anno». Sul circuito di 2,3 chilometri nel Parco La Mandria, in Piemonte, ha corso da grande professionista. Come un anno fa nella staffetta d’oro agli Europei, la teramana delle Fiamme Azzurre di 24 anni ha regolato tutte le sfidanti in 7:50. Il primo pensiero di Gaia Sabbatini non appena ha tagliato in prima posizione il traguardo della gara di cross corto all'International Cross La Mandria a Venaria Reale, appuntamento di grande prestigio del novembre agonistico, è per l'ultima ragazza vittima di femminicidio in Italia in una lista lunghissima.